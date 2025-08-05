الثلاثاء 2025-08-05 10:15 ص
 

الصين.. إجلاء 82 ألف شخص في بكين بسبب الأمطار الغزيرة

الصين.. إجلاء 82 ألف شخص في بكين بسبب الأمطار الغزيرة
ارشيفية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 08:39 ص

الوكيل الإخباري-   أجلت السلطات الصينية أكثر من 82 ألف شخص من مناطق مختلفة في بكين، بعد أمطار غزيرة تسببت في اضطرابات واسعة.

اضافة اعلان

 

وقالت الوكالة إن عمليات الإجلاء تمت حتى الساعة الـ9:00 من مساء الاثنين في ظل تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، التي رفعت مستوى الإنذار إلى أعلى درجاته باللون الأحمر بسبب غزارة الأمطار.

وأوضحت السلطات أنه تم تعليق العمل في أكثر من 3.200 موقع بناء داخل المدينة كإجراء احترازي لحماية العمال ومنع وقوع حوادث.

وكانت موجة الأمطار قد بدأت في حدود الساعة الـ6:00 مساء يوم الاثنين واستمرت حتى صباح الثلاثاء، ما أدى إلى مخاوف من تكرار سيناريو العواصف السابقة.

وسبق أن شهدت بكين مطلع الأسبوع الماضي أمطارا مماثلة أسفرت عن مقتل 44 شخصا، فيما تم إجلاء أكثر من 80 ألفا آنذاك إلى مناطق آمنة، وفق بيانات سابقة لوكالة شينخوا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الولايات المتحدة الأميركية

عربي ودولي كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية

ىى

طب وصحة إهمال التهاب الضرس قد يصيبك بمشاكل خطيرة في الغدة الدرقية

قلقلقل

منوعات لا للحشرات في المنزل! 8 نصائح ذكية لتهوية آمنة في الصيف

نننن

منوعات كيف تحفظين البقوليات والحبوب لأطول فترة؟ إليك 4 خطوات فعّالة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن

تتت

منوعات طلب مثير للجدل.. حيوانات أليفة لتغذية حيوانات مفترسة في الدنمارك



 
 





الأكثر مشاهدة