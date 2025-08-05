الصين.. إجلاء 82 ألف شخص في بكين بسبب الأمطار الغزيرة

وأوضحت السلطات أنه تم تعليق العمل في أكثر من 3.200 موقع بناء داخل المدينة كإجراء احترازي لحماية العمال ومنع وقوع حوادث.
وكانت موجة الأمطار قد بدأت في حدود الساعة الـ6:00 مساء يوم الاثنين واستمرت حتى صباح الثلاثاء، ما أدى إلى مخاوف من تكرار سيناريو العواصف السابقة.
وسبق أن شهدت بكين مطلع الأسبوع الماضي أمطارا مماثلة أسفرت عن مقتل 44 شخصا، فيما تم إجلاء أكثر من 80 ألفا آنذاك إلى مناطق آمنة، وفق بيانات سابقة لوكالة شينخوا.
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