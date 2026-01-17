السبت 2026-01-17 10:22 ص

الصين .. إصابة أكثر من 100 تلميذ بفيروس خطير

السبت، 17-01-2026 09:45 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة غوانجدونغ جنوب الصين أن 103 طلاب في مدرسة ثانوية بمدينة فوشان أصيبوا بفيروس "نورو".اضافة اعلان


ويتسبب فيروس "نورو" في أعراض مثل القئ والإسهال كما يعرف بأنه شديد العدوى وينتقل عبر الأسطح الملوثة، الطعام، أو الاتصال المباشر وقد أصيب تلاميذ مدرسة شينغهي المتوسطة مؤخرا بأعراض تم مبدئيا تأكيد أنها ناجمة عن عدوى فيروس "نورو".

وأوضحت السلطات أن جميع الطلاب البالغ عددهم 103 في حالة مستقرة. وقد تم تطهير حرم المدرسة، ويخضع الطلاب للمراقبة الصحية وفحوصات الحضور. وتجري أيضا عملية مسح وبائي.

