الصين: إطلاق قمرين اصطناعيين جديدين

وبحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، جرى إطلاق الصاروخ الحامل في الساعة 12:11 مساء (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمالي غربي البلاد لإرسال القمر "قاوجينغ-3 02" إلى المدار المخطط له.
كما حمل الصاروخ على متنه القمر الاصطناعي "تيانيان-23"، وتعد هذه المهمة رقم 564 لسلسة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".
بترا
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