 
السبت 2025-03-15 11:36 ص
 




            

        








    

        

        

            الصين: إطلاق قمرين اصطناعيين جديدين
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        11:15 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  نجحت الصين اليوم السبت، في إطلاق صاروخ من طراز "لونغ مارش-2 دي" يحمل على متنه قمرًا اصطناعيًا للاستشعار عن بُعد إلى الفضاء.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، جرى إطلاق الصاروخ الحامل في الساعة 12:11 مساء (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمالي غربي البلاد لإرسال القمر "قاوجينغ-3 02" إلى المدار المخطط له.

كما حمل الصاروخ على متنه القمر الاصطناعي "تيانيان-23"، وتعد هذه المهمة رقم 564 لسلسة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

بترا

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            الصين: إطلاق قمرين اصطناعيين جديدين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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