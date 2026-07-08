الصين: إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران لا تخدم مصلحة أحد

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي "إن إعادة إشعال الحرب لا تخدم مصلحة أي من الطرفين، فالوسائل العسكرية لا تستطيع حل المشاكل الأساسية"، مضيفة "ندعو الولايات المتحدة وإيران إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة، وحل خلافاتهما عبر الحوار والتفاوض، وتجنب اللجوء إلى القوة".
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