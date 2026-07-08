الصين: إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران لا تخدم مصلحة أحد

الوكيل الإخباري- أكدت الصين الأربعاء، أن "إعادة إشعال" الحرب بين واشنطن وطهران ليست في مصلحة أحد، بعدما أطلقت إيران صواريخ على البحرين والكويت وشنت الولايات المتحدة ضربات على إيران.

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