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الصين.. إنشاء نظام واسع النطاق لأقمار الاستشعار التجارية

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 11:43 ص

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة China Daily أن الصين تعمل بنشاط على توسيع منظومة Nuwa أكبر نظام مداري وطني للأقمار الصناعية التجارية لاستشعار الأرض عن بعد.

ووفقا للصحيفة، تضم الكوكبة 12 قمرا صناعيا من طراز PIESAT، ومن المخطط زيادة عددها إلى 114. وقد تمت معايرة جميع هذه الأقمار وتنقل بنجاح حاليا بيانات وصور عالية الدقة إلى الأرض. ومن المقرر أن يصبح عددها أكثر من 20 في عام 2025.

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ويمكن لمنظومة Nuwa فعلا توفير تغطية عالمية، بما في ذلك المناطق القطبية وخط الاستواء، ما يسمح باستكشاف سطح الأرض والحصول على صور بدقة تصل إلى متر واحد من خلال السحب وفي أي طقس، حتى أثناء هطول الأمطار.


ولتحسين نوعية تحليل هذه الصور تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، ما يسمح باكتشاف التشوهات على المواقع، مثل السدود ومراقبة الانهيارات الأرضية في الوقت الفعلي بدقة ملليمتر.

 

RT

 
gnews

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