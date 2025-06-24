الصين.. الحكم بالإعدام على مسؤول كبير سابق بتهمة الرشوة

وقد أعلنت محكمة الشعب المتوسطة بمدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ الحكم اليوم الثلاثاء في قضية داي داو جين.
وجاء في البيان: "حكم على المتهم داي داو جين بالإعدام بتهمة الرشوة مع تأجيل التنفيذ لمدة عامين، إلى جانب الحرمان مدى الحياة من الحقوق السياسية ومصادرة جميع ممتلكاته الشخصية."
كما تم اصدار أمر بمصادرة الممتلكات والدخل الذي حصل عليه الموظف بشكل غير قانوني لتحويله إلى الخزانة الوطنية، وفي حال وجود نقص، سيتم متابعة تحصيل المبلغ المتبقي.
وأوضح التلفزيون الصيني أن المحكمة وجدت أن داي داو جين استغل مناصبه الرسمية لأغراض شخصية، وقبل بشكل مباشر أو عبر أقاربه "أموالا ومنافع مادية بشكل غير قانوني بلغ مجموعها أكثر من 107 ملايين يوان (حوالي 14.9 مليون دولار)."
وبعد تقاعده، حصل داي داو جين، مستخدما علاقاته السابقة، على ممتلكات غير مشروعة بقيمة 3.66 مليون يوان (حوالي 510 آلاف دولار).
وكانت النيابة الشعبية العليا في الصين قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق داي داو جين في أغسطس 2024.
وليست هذا المرة الأولى التي تصدر فيها المحاكم الصينية أحكاما بالإعدام في حق مسؤولين كبار، حيث أصدرت إحدى محاكم مدينة هانغتشو، في فبراير من العام الجاري، حكما بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين على نائب رئيس البنك الصناعي والتجاري السابق تشانغ هونغ لي، كما تم إصدار حكم بالإعدام على وزير العدل الصيني السابق فو تشنغهوا في 2022، بتهمة الفساد.
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