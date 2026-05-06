الصين: المنطقة تمر بمرحلة حاسمة ولقاءات واشنطن وطهران المباشرة ضرورية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأربعاء، أن المنطقة تمر بمرحلة حاسمة، مشددًا على ضرورة إجراء لقاءات مباشرة بين واشنطن وطهران، وفق ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.





ودعا الوزير الصيني، خلال لقائه بنظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين، إلى وقف كامل لإطلاق النار، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة جهودها الرامية إلى خفض حدة التوترات في المنطقة.



وتأتي زيارة عراقجي قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين يومي 14 و15 أيار، في وقت تُعدّ فيه بكين، حليفة طهران، واحدة من أبرز مستوردي النفط الإيراني.



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأربعاء، تعليق مشروع "حرية الملاحة" في مضيق هرمز بشكل مؤقت، في إطار مساعٍ لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.



وقال ترامب، في منشور له عبر "تروث سوشال"، إن القرار جاء "بناءً على طلب من باكستان ودول أخرى"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"النجاح العسكري الكبير" خلال الحملة ضد إيران، إضافة إلى إحراز "تقدم كبير" نحو اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي طهران.



وأوضح أن التعليق سيكون لفترة قصيرة بهدف اختبار إمكانية استكمال الاتفاق وتوقيعه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحصار المفروض على إيران "سيبقى ساريًا بالكامل".







