الصين.. انخفاض تعداد السكان 60 مليونا في العقد المقبل

الأربعاء، 29-04-2026 10:09 ص

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة South China Morning Post بأن تعداد سكان الصين خلال السنوات العشر القادمة سينخفض 60 مليون نسمة، وهو ما يعادل عدد سكان فرنسا تقريبا.

وتشير الصحيفة، إلى أنه وفقا نتائج دراسة أجرتها شركة Rhodium Group هذا التراجع الديموغرافي يهدد اقتصاد البلاد.

اضافة اعلان


ويبلغ عدد سكان الصين حاليا 1.41 مليار نسمة، وهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الهند (1.47 مليار نسمة).

 
 


