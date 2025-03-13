 
الخميس 2025-03-13 09:51 م
 

الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية

علم الصين
الصين
 
الخميس، 13-03-2025 08:14 م

الوكيل الإخباري-   جددت الصين التأكيد على دعمها الكامل والثابت للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية فلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو، اليوم الخميس، بالسفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية الصين الشعبية.

 
 
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