الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية

الوكيل الإخباري- جددت الصين التأكيد على دعمها الكامل والثابت للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية فلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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