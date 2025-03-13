الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو، اليوم الخميس، بالسفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية الصين الشعبية.
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