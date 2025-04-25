الصين تتعهد بإعداد خطط طوارئ وأدوات سياسية لمواجهة الحرب التجارية

الوكيل الإخباري- تعهدت الصين بالاستعداد الكامل لوضع خطط الطوارئ لمواجهة الصدمات الخارجية المتزايدة، بعد أن أدى تصاعد الحرب التجارية مع أميركا إلى ضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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كما تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، الجهة المنوطة باتخاذ القرارات، بقيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ ، اليوم الجمعة، بإنشاء أدوات نقدية وأدوات تمويل حكومي جديدة لدعم التكنولوجيا والاستهلاك والتجارة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا".