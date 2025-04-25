الصين تتعهد بإعداد خطط طوارئ وأدوات سياسية لمواجهة الحرب التجارية

كما تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، الجهة المنوطة باتخاذ القرارات، بقيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ ، اليوم الجمعة، بإنشاء أدوات نقدية وأدوات تمويل حكومي جديدة لدعم التكنولوجيا والاستهلاك والتجارة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا".
وشملت التعهدات التي اتُّخذت في الاجتماع أيضاً: وضع نموذج جديد للتطوير العقاري، وتوفير دعم موجه للشركات المتأثرة بالرسوم الجمركية، بما يشمل زيادة دعم صناديق الاستقرار الوظيفي للشركات الأكثر تأثراً بالرسوم.
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