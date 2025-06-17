الثلاثاء 2025-06-17 01:11 م
 

الصين تتهم ترامب بـ"صب الزيت على النار" في الشرق الأوسط

الصين عرضت الوساطة لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران
الصين عرضت الوساطة لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران
 
الثلاثاء، 17-06-2025 12:50 م
الوكيل الإخباري-  اتهمت الصين، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"صب الزيت على النار" في النزاع المتصاعد بين إسرائيل وإيران، بعدما دعا سكان العاصمة الإيرانية إلى "إخلاء طهران فورًا".اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال بشأن تصريح ترامب: "تأجيج النيران وصب الزيت وإطلاق التهديدات وزيادة الضغوط لن تساعد في تهدئة الوضع، بل ستصعّد الصراع وتوسّعه".

وصباح اليوم، حثّت وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف - خاصة من لديهم "نفوذ خاص" على الجانب الإسرائيلي - على تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ تدابير فورية لتهدئة التوتر.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أن بكين مستعدة لإبقاء التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، ولعب دور بنّاء في المساعدة على تهدئة الوضع.

وبعد شنّ إسرائيل هجماتها على إيران يوم الجمعة الماضي، أدانت الصين الهجوم الإسرائيلي، مؤكدة معارضتها المس بسيادة إيران وأمن أراضيها.

ودعت الصين حينها إلى خفض التصعيد من أجل سلامة أمن المنطقة، مشيرة إلى أن "التصعيد المفاجئ في التوتر بالمنطقة ليس في مصلحة أي طرف".

يُذكر أن بكين وطهران تربطهما علاقة وثيقة، مدعومة بسعي الصين لتحقيق أمن الطاقة من خلال شحنات النفط الإيرانية، وذلك في إطار الصراع الصيني الأميركي الاقتصادي.

وفجر يوم الجمعة الماضي، أطلقت إسرائيل، بدعم أميركي ضمني، هجومًا واسعًا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما خلف إجمالًا 224 قتيلًا و1277 جريحًا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر أمس الاثنين نحو 24 قتيلًا ومئات المصابين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام إسرائيلي.

الجزيرة
 
gnews

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