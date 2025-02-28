الصين تتوعّد بالرد على رسوم ترمب الجمركية الجديدة

الوكيل الإخباري- توعدت الصين، اليوم الجمعة، باتخاذ "كل التدابير المضادة الضرورية"،ردًّا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عزمه فرض رسوم جمركية، إضافية بنسبة 10 بالمئة على واردات المنتجات الصينية.

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ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل، وسط مخاوف من تصعيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقا لشبكة"سي إن بي سي" الاقتصادية.



وستُضاف هذه الرسوم الجديدة إلى الضرائب التي فرضها ترمب في بداية الشهر، والتي تبلغ أيضًا 10 بالمئة على الواردات الصينية.



وشددت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم الجمعة، على أنه "إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي في هذا الاتجاه، فستتخذ الصين كل التدابير المضادة الضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".