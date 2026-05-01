الجمعة 2026-05-01 11:43 ص

الصين تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أيار

الجمعة، 01-05-2026 11:09 ص
الوكيل الإخباري-   تولى الصين رسميًا، اليوم الجمعة، رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر أيار الحالي، خلفًا لمملكة البحرين.اضافة اعلان


ويعقد المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فو كونغ مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: الصين، الاتحاد الروسي، فرنسا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية و10 دول أعضاء غير دائمة العضوية تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي: البحرين والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والدنمارك واليونان ولاتفيا والباكستان وبنما وكولومبيا.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأخير غير فعال.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

٦ إصابة في حادث تصادم علي شارع البترا

أخبار محلية 6 إصابات بحادث تصادم على شارع البترا

ولي العهد الأمير الحسين بن عبدلله

أخبار محلية ولي العهد يهنئ بعيد العمال

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي الصين تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أيار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب قد يخفض عديد القوات الأميركية في إيطاليا وإسبانيا

ربط كهربائي

عربي ودولي اليمن يسعى لتفعيل الربط الكهربائي مع السعودية لمواجهة أزمة الكهرباء

الذهب

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

البقاء لله

أخبار محلية وفاة ثانية بحادث جمرك العقبة.. الجمارك تنعى العقيد محمد صلاح

رحلة قطار مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني

أخبار محلية الخط الحديدي الحجازي يعيد تشغيل رحلاته إلى الجيزة



 
 






الأكثر مشاهدة

 