الصين تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أيار

الوكيل الإخباري- تولى الصين رسميًا، اليوم الجمعة، رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر أيار الحالي، خلفًا لمملكة البحرين. اضافة اعلان





ويعقد المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فو كونغ مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.



ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: الصين، الاتحاد الروسي، فرنسا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية و10 دول أعضاء غير دائمة العضوية تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي: البحرين والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والدنمارك واليونان ولاتفيا والباكستان وبنما وكولومبيا.



ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأخير غير فعال.





