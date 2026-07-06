الصين تجري اختباراً لصاروخ استراتيجي في المحيط الهادئ

وقال المتحدث وانغ شيويه منغ في بيان نُشر على حساب البحرية على تطبيق “ويتشات” (WeChat) الصيني “في الساعة 12,01 من ظهر السادس من يوليو، أطلقت غواصة نووية استراتيجية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني بنجاح… صاروخا استراتيجيا يحمل رأسا حربيا تدريبيا نحو أعالي البحار بالمحيط الهادئ، حيث سقط بدقة في المنطقة البحرية المحددة”.
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