الصين تجري اختباراً لصاروخ استراتيجي في المحيط الهادئ

الوكيل الإخباري- أعلنت البحرية الصينية أنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ في المحيط الهادئ اليوم الاثنين، وذلك بعد تحذيرات من دول في المنطقة بأن بكين تخطط لاختبار صاروخ بالستي عابر للقارات.

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