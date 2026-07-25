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الصين تجلي 340 ألف شخص مع اقتراب الإعصار نول

أجلت السلطات الصينية أكثر من 340 ألف شخص وعلقت الأعمال وخدمات السكك الحديد في جنوب البلاد مع اقتراب الإعصار نول مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار المناطق الساحلية الممتدة م
ارشيفية
 
السبت، 25-07-2026 10:41 م
الوكيل الإخباري-   أجلت السلطات الصينية أكثر من 340 ألف شخص وعلقت الأعمال وخدمات السكك الحديد في جنوب البلاد مع اقتراب الإعصار نول مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يضرب الإعصار المناطق الساحلية الممتدة من شنتشن وهايفنغ في مقاطعة قوانغدونغ صباح غد الأحد، فيما أصدرت الأرصاد الجوية الصينية إنذارا تحذيريا باللون الأحمر للتحذير، لافتة إلى أن أنحاء من مقاطعة قوانغدونغ ومقاطعات هونان وفوجيان وجيانغشي المجاورة ستشهد أمطارا غزيرة.

ووفقا لوكالة شينخوا للأنباء، جرى إجلاء أكثر من 340 ألف شخص في قوانغدونغ، كما أن 12 مدينة في المقاطعة، بينها غوانغتشو ودونغقوان وشانتو، علّقت كليا أو جزئيا الدراسة والعمل والإنتاج والأنشطة التجارية وحركة النقل.

وأصدرت هونغ كونغ مساء السبت ثالث أعلى مستوى تحذيري من الأعاصير، فيما أعلنت السلطات المحلية فتح 28 مركز إيواء في أنحاء المدينة.

من جهتها أعلنت هيئة مطار المدينة إلغاء 49 رحلة على الأقل وتأخّر 238 أخرى، موضحة أن "من المتوقع أن يتأثر عدد كبير من الرحلات غدا".
 
 


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