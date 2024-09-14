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الصين تحذر من "مخاطر أمنية" بسبب تحرك ألماني بمضيق تايوان

الفرقاطة الألمانية بادن-فورتمبرغ عبرت أمس الجمعة مضيق تايوان
الفرقاطة الألمانية بادن-فورتمبرغ عبرت أمس الجمعة مضيق تايوان
السبت، 14-09-2024 10:22 ص

الوكيل الإخباري- اتهمت الصين ألمانيا بتصعيد المخاطر الأمنية في مضيق تايوان غداة إبحار سفينتين تابعتين للبحرية الألمانية عبر الممر المائي الحساس لأول مرة منذ 20 عاما.

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وقال المتحدث باسم الجيش الصيني لي شي -في بيان اليوم السبت- إن "سلوك الجانب الألماني يزيد من المخاطر الأمنية ويبعث بإشارات خطأ"، وأكد أن القوات الصينية في المنطقة "ستتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات".


وأوضح لي أن الجيش الصيني أرسل قوات بحرية وجوية "لمراقبة" السفن الألمانية و"تحذيرها".
وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس -أمس الجمعة- أن الفرقاطة بادن-فورتمبرغ فضلا عن سفينة إمدادات ترافقها عبرتا المضيق.


وقال بيستوريوس إن "المياه الدولية هي مياه دولية.. إنه أقصر طريق. إنه الطريق الأكثر أمانا نظرا للطقس.. لذلك نحن نمر عبره".


وأكدت وزارة الدفاع التايوانية مرور السفينتن، وذكرت أن الجيش التايواني كان يراقب البحر الذى يحيط بالمضيق والمجال الجوي عن كثب، وأن الوضع ظل طبيعيا.

 

الجزيرة

 
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