الصين تحصي عدد قتلاها في زلزال ميانمار المدمر

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3145 قتيلا، حسبما أفادت إذاعة وتلفزيون ميانمار أمس الخميس.
وكان زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، قال الأربعاء، إن الآمال في العثور على المزيد من الناجين تحت الأنقاض تتضاءل الآن.
وتحذر منظمات الإغاثة من أن العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين ربما يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.
ووقع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في ميانمار يوم 28 مارس، وشعر بالزلزال سكان خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند.
روسيا اليوم
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