الصين تختبر سفينة حربية من جيل جديد

وأفاد موقع Navy Recognition بأن السفينة الجديدة تمتاز بتقنيات متطورة للتخفي عن الرادارات المعادية، مما يجعلها قادرة على التفوق في المعارك البحرية. وتعتبر هذه السفن من الجيل الجديد مقارنةً بالفرقاطات Type-054A التي تخدم حاليًا في البحرية الصينية.
من أبرز مميزات السفينة الجديدة هي منظومة تسليحها المتقدمة التي تضم مدافع عيار 100 ملم، منصات عمودية لإطلاق الصواريخ المضادة للأهداف البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى رشاشات عيار 30 ملم.
وتعتبر قاعدة الصين الصناعية الضخمة من أبرز العوامل التي تساعد على تسريع تنفيذ المشاريع البحرية الطموحة، حيث يهيمن قطاع بناء السفن الصيني على السوق العالمية، سواء في مجال السفن التجارية أو العسكرية.
وتسعى الصين من خلال تطوير سفن Type-054B وحاملات الطائرات الجديدة إلى تعزيز قدراتها البحرية ومنافسة الأساطيل البحرية الكبرى في العالم، في مقدمتها الأسطول الأمريكي.
روسيا اليوم
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