الصين تدعو إسرائيل وإيران لاتخاذ إجراءات فورية لخفض التصعيد

الوكيل الإخباري- دعت الصين، إيران وإسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لخفض التصعيد في ظل احتدام المواجهة غير المسبوقة منذ أربعة أيام بين الجانبين.

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وبحسب وكالة أنباء شينخوا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جياكون، اليوم الاثنين، "ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة التوتر وتجنيب المنطقة الوقوع في اضطرابات أكبر وتهيئة الظروف للعودة إلى المسار الصحيح لحل القضايا عبر الحوار والمفاوضات".



وأضاف، إن الصين مستمرة بالتواصل مع الأطراف المعنية للدفع نحو السلام وتشجع الحوار لتفادي اضطرابات أكبر في المنطقة.

