الصين ترحب ببدء المباحثات الروسية الأمريكية في السعودية

الوكيل الإخباري- أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، عن ترحيب بكين بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، بما فيها مباحثات الرياض بين الولايات المتحدة وروسيا.



وقال قوه جيا كون خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نرحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، بما في ذلك التوافق على المفاوضات السلمية الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا".



وأكد الدبلوماسي في الوقت نفسه أن "الصين تتوقع أن تشارك جميع الأطراف المعنية في المفاوضات السلمية في الوقت المناسب".

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وأضاف أن بكين تعتقد دائما أن الحوار والمفاوضات هما الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل الأزمات، وأنها تلتزم دائما بدعم السلام والمفاوضات.



ويجري وفدا روسيا والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء اجتماعا في السعودية يتمحور حول إعادة بناء العلاقات الروسية الأمريكية بشكل شامل. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف الذي يشارك في الوفد الروسي أنه ستتم في الاجتماع أيضا مناقشة كيفية بدء المفاوضات حول أوكرانيا.