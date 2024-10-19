الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

الوكيل الإخباري- ذكرت قناة "BUYAN" على تليغرام أن بعض المدارس في الصين بدأت تختبر تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة والمشاركة في الفصول الدراسية.

اضافة اعلان