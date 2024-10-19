الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

وتبعا للقناة فإن "برمجيات الذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل تعابير الوجوه والعواطف عند الطلاب في الفصل الدراسي، الأمر الذي يساعد المعلمين على تحديد الطلاب الذين ليسوا بمزاج جيّد أو غير مستعدين للحصة الدراسية".
وذكرت بعض مواقع الإنترنت في وقت سابق أيضا أن الصين تسعى للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير مناهج دراسية جديدة لطلاب المدارس، والاعتماد على هذه التقنيات لابتكار أساليب دراسية جديدة.
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