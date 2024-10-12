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الصين تستعيد أول قمر اصطناعي قابل لإعادة الاستخدام

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 12-10-2024 01:39 م
الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الفضاء الصينية بأنها نجحت في استعادة القمر الاصطناعي الاختباري "شيجيان-19"، الذي يعد أول قمر اصطناعي قابل لإعادة الاستخدام والإرجاع، وذلك في موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي البلاد.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تم الإعلان عن هذا الإنجاز اليوم السبت، مشيرة إلى أن جميع الحمولات القابلة للإرجاع قد تم استعادتها بسلاسة.

وشملت هذه الحمولات تجارب في مجالات تربية النباتات والكائنات الحية الدقيقة، والتحكم الذاتي، والتحقق من صلاحية التكنولوجيا الجديدة، بالإضافة إلى التجارب العلمية المتعلقة بالفضاء والرفاه الاجتماعي والابتكار الثقافي.

وتم إطلاق "شيجيان-19" في 27 أيلول الماضي من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين، محققًا عددًا من الاختراقات التكنولوجية.

ويعتبر القمر الاصطناعي "شيجيان-19" منصة اختبار فعالة توفر مستويات عالية من الجاذبية الصغرى، مما يدعم الأبحاث في مجالات علوم الجاذبية الصغرى وعلوم الحياة الفضائية.

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