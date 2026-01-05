الإثنين 2026-01-05 12:39 م

الصين تطالب بالإفراج عن مادورو

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الإثنين، 05-01-2026 10:56 ص
الوكيل الإخباري-   دعت وزارة الخارجية الصينية الاثنين إلى الإفراج فورا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عقب الهجوم الأميركي على بلاده.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحفي دوري إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال الولايات المتحدة لمادورو وزوجته، وتتابع عن كثب الوضع الأمني.

وأضاف أن الصين حافظت على تواصل وتعاون إيجابيين مع الحكومة الفنزويلية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة الاتصال الحكومي.

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف مراقب عام الشركات الثلاثاء

تعبيرية

أخبار محلية مديرية عمل الكرك: توفير 757 فرصة عمل خلال العام الماضي

اى

منوعات علماء يكشفون كيف تحزن الذئاب البرية بعد فقدان الشريك

طاحونة عودة الأثرية في وادي الريان بمنطقة جديتا

أخبار محلية آثار الكورة: طاحونة عودة في جديتا تعمل بشكل طبيعي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا_أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

الذهب

اقتصاد محلي الذهب يحلق من جديد في الأردن الاثنين

نيكولاس مادورو

عربي ودولي الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة للإفراج عن مادورو

ل

فيديو الوكيل وزارة التربية: توقعات باعلان نتائج امتحان التوجيهي (التكميلي) في النصف الاول من شهر شباط المقبل



 






الأكثر مشاهدة