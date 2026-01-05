الصين تطالب بالإفراج عن مادورو

10:56 ص

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الخارجية الصينية الاثنين إلى الإفراج فورا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عقب الهجوم الأميركي على بلاده. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحفي دوري إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال الولايات المتحدة لمادورو وزوجته، وتتابع عن كثب الوضع الأمني.



وأضاف أن الصين حافظت على تواصل وتعاون إيجابيين مع الحكومة الفنزويلية.

