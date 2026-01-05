الصين تطالب بالإفراج عن مادورو

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحفي دوري إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال الولايات المتحدة لمادورو وزوجته، وتتابع عن كثب الوضع الأمني.
وأضاف أن الصين حافظت على تواصل وتعاون إيجابيين مع الحكومة الفنزويلية.
