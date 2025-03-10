الصين تطلق بنجاح قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

وتشير الوكالة إلى أن صاروخ النقل "Long March-3B" مع القمر الصناعي أطلق من مطار شيتشانغ الفضائي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين. ووضع القمر الصناعي الذي يسمى "القمر الصناعي التجريبي لتكنولوجيا الاتصالات رقم 15"، في مداره المقرر واعتبر الإطلاق ناجحا.
وقد صمم هذا القمر لاختبار تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية متعددة النطاقات وعالية السرعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعمل بنشاط وجدية على تطوير برنامج فضاء وطني، وتطوير الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة والتقنيات المصممة لاستكشاف القمر.
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