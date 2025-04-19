الصين تطلق ستة أقمار صناعية تجريبية جديدة إلى الفضاء

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الأقمار الصناعية دخلت مدارها المحدد بنجاح عند 06:51 صباحا بتوقيت بكين، وستستخدم بشكل رئيسي لاستكشاف بيئة الفضاء وإجراء اختبارات تكنولوجية.
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