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الصين تطلق ستة أقمار صناعية تجريبية جديدة إلى الفضاء

علم الصين
الصين
 
السبت، 19-04-2025 11:32 ص

الوكيل الإخباري-    أطلقت الصين اليوم السبت، 6 أقمار صناعية تجريبية من طراز "شيان 27" إلى الفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي، باستخدام صاروخ  من طراز "لونج مارش 6" المعدل.

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وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الأقمار الصناعية دخلت مدارها المحدد بنجاح عند 06:51 صباحا بتوقيت بكين، وستستخدم بشكل رئيسي لاستكشاف بيئة الفضاء وإجراء اختبارات تكنولوجية.

 
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