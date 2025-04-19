الصين تطلق ستة أقمار صناعية تجريبية جديدة إلى الفضاء

الوكيل الإخباري- أطلقت الصين اليوم السبت، 6 أقمار صناعية تجريبية من طراز "شيان 27" إلى الفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي، باستخدام صاروخ من طراز "لونج مارش 6" المعدل.

اضافة اعلان