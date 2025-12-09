الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، انطلق القمر الاصطناعي، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي الصين، ودخل مداره المحدد بنجاح.
ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 614 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".
-
أخبار متعلقة
-
وفاة 13 جراء حريق في مبنى من 7 طوابق في إندونيسيا
-
30 إصابة على الأقل بعد زلزال قوي في اليابان
-
زيلينسكي: أوكرانيا ستطلع الولايات المتحدة على خطة السلام المعدلة اليوم
-
الجيش التايلاندي يعلن مقتل جنديين إضافيين في الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا
-
بريطانيا تستنكر اقتحام إسرائيل لمجمع الأونروا في القدس
-
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان
-
مقتل 6 جنود باكستانيين بهجوم مسلح قرب حدود أفغانستان
-
ترامب يكشف تفاصيل مثيرة عن بطولة UFC المرتقبة في البيت الأبيض