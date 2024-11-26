 
الثلاثاء 2024-11-26 09:44 ص
 

الصين تطلق قمرين صناعيين لرصد الأرض

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أرشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 08:15 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت الصين صاروخ النقل Long March 2-Xi حاملا على متنه قمرين صناعيين للمراقبة البصرية Siwei-Gaojing-20-3 وSiwei-Gaojing-20-4

ووفقا لقناة التلفزيون المركزي أطلق صاروخ النقل من مطار جيوتشوان الفضائي الواقع شمال غرب الصين، في الساعة 7.39 بتوقيت بكين.

ولم يذكر التلفزيون الصيني أي معلومات مفصلة، سوى أن هذا هو الإطلاق رقم 547 لصواريخ النقل من طراز Long March.

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وتجدر الإشارة إلى أن الأقمار الصناعية Siwei-Gaojing تابعة للشركة التجارية China Siwei Survey and Mapping Technology، وهي شركة تابعة لمؤسسة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي.

 

وتوفر هذه الأجهزة بيانات مراقبة الأرض البصرية المستخدمة في المسح ورسم الخرائط، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، ورصد الأوضاع في البحار.

 

RT

 
gnews

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