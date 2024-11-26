الصين تطلق قمرين صناعيين لرصد الأرض

ووفقا لقناة التلفزيون المركزي أطلق صاروخ النقل من مطار جيوتشوان الفضائي الواقع شمال غرب الصين، في الساعة 7.39 بتوقيت بكين.
ولم يذكر التلفزيون الصيني أي معلومات مفصلة، سوى أن هذا هو الإطلاق رقم 547 لصواريخ النقل من طراز Long March.
وتجدر الإشارة إلى أن الأقمار الصناعية Siwei-Gaojing تابعة للشركة التجارية China Siwei Survey and Mapping Technology، وهي شركة تابعة لمؤسسة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي.
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