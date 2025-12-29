الصين تعارض الاعتراف بأرض الصومال وتجدد دعمها لمقديشو

وأضاف لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري "لا يجب على أي دولة أن تشجع أو تدعم القوى الانفصالية الداخلية في دول أخرى من أجل مصالحها الأنانية"، وحث السلطات في أرض الصومال على التوقف عن "الأنشطة الانفصالية والتآمر مع قوى خارجية".
وأصبحت إسرائيل، الجمعة أول دولة تعترف رسميا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد كدولة مستقلة ذات سيادة، وسعت على الفور للتعاون معها في مجالات منها الزراعة والصحة والتكنولوجيا.
