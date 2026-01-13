الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن "موقف الصين الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي ثابت وواضح. إن حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا رابح فيها، والإكراه والضغط لا يحلان المشاكل".
وأضاف "تعارض الصين بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتجاوز الحدود القانونية، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
