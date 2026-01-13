الثلاثاء 2026-01-13 08:41 ص

الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران

الثلاثاء، 13-01-2026 08:26 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الصين معارضتها "لأي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة تجاوز الحدود القانونية" بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على تجارتها مع أميركا.اضافة اعلان


وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن "موقف الصين الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي ثابت وواضح. إن حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا رابح فيها، والإكراه والضغط لا يحلان المشاكل".

وأضاف "تعارض الصين بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتجاوز الحدود القانونية، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
 
 


