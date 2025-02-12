الصين تعتزم إثارة قضية غزة خلال مشاورات مغلقة لمجلس الأمن

وأكدت المصادر أن مندوب الصين بمجلس الأمن استمع الثلاثاء لمخاوف السفراء العرب بشأن التطورات المتعلقة بغزة.
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