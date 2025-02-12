الصين تعتزم إثارة قضية غزة خلال مشاورات مغلقة لمجلس الأمن

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن الصين أبلغت أعضاء مجلس الأمن الدولي أنها تعتزم إثارة قضية غزة خلال مشاورات مغلقة للمجلس اليوم الأربعاء. اضافة اعلان





وأكدت المصادر أن مندوب الصين بمجلس الأمن استمع الثلاثاء لمخاوف السفراء العرب بشأن التطورات المتعلقة بغزة.