الصين تعتمد دواء مبتكرا لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية

11:39 ص

الوكيل الإخباري- حصل "روكبروتينيب"، وهو دواء مبتكر يستهدف الأورام لمكافحة السرطان، على موافقة التسويق من الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية، حيث يوفر هذا الدواء الثوري فرصا علاجية جديدة لمرضى سرطان الغدد الليمفاوية الذين طوروا مقاومة للأدوية الأخرى. اضافة اعلان





وطور هذا الدواء الفموي شركة "لوبنغ الصيدلانية" المتخصصة في الأدوية السريرية، ومقرها في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، وفقا لوكالة (شينخوا) الصينية اليوم الجمعة.



ويعمل الدواء من خلال الارتباط بالبروتين المستهدف المعروف باسم "بي تي كيه" داخل الخلايا السرطانية وتثبيطه عبر آليتين مختلفتين، ما يؤدي إلى تعطيل بقاء الخلايا السرطانية وتحفيز موتها.



ويتميز الدواء بقدرته على الارتباط بقوة وبشكل غير قابل للعكس بالهدف العلاجي في حالته الطبيعية، كما يظل فعالا حتى في حال تعرض هذا الهدف لطفرات متعددة مرتبطة بمقاومة العلاج، إذ يواصل الارتباط به وتثبيطه، ويظل فعالا للمرضى الذين طوروا مقاومة.



ومن المتوقع أن توفر هذه الموافقة خيارا جديدا لمرضى سرطان الغدد الليمفاوية الذين طوروا مقاومة للعلاجات السابقة ولم تعد أمامهم سوى خيارات علاجية محدودة.



وقد أدرج الدواء في قائمة "تصنيفات العلاج المبتكر" التابعة للهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية. وأظهرت نتائج تجربته السريرية للمرحلة الثانية معدل استجابة موضوعي بنسبة 63.9 بالمئة، ومعدل استجابة كاملة بنسبة 23 بالمئة، ومتوسط مدة استجابة يبلغ 16.5 شهرا.





