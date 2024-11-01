الصين تعلق على مزاعم وجود "جنود كوريا الشمالية" في روسيا

جاء ذلك في رد لين جيان على تقارير تزعم "وجود جنود من كوريا الشمالية على الأراضي الروسية"، حيث تابع: "إن كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا دولتان مستقلتان وذات سيادة، وكيفية تطوير العلاقات الثنائية بينهما هو أمر يخصهما. والصين لا تعرف الوضع المحدد للتبادلات الثنائية بينهما"، وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن موقف بكين بشأن الأزمة الأوكرانية لم يتغير، وتأمل في أن تبذل جميع الأطراف جهودا لتهدئة الصراع وحله سياسيا.
بدورها دعت الصين، التي تربطها علاقات وثيقة بكل من روسيا وكوريا الشمالية، إلى حل دبلوماسي للصراع وتجنب التصعيد.
وقد أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن التفاعل بين روسيا وكوريا الديمقراطية في المجال العسكري لا ينتهك قواعد القانون الدولي، ووصفت تقارير كوريا الجنوبية بهذا الشأن "حشوا وضجيجا".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
دعوة لتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة بسبب الإبادة الجماعية في غزة
-
ميقاتي ينفي طلب أميركا إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد
-
الحرس الثوري الإيراني يتوعد بضربة قاسية لإسرائيل
-
بيونغ يانغ تطلق أقوى صاروخ في العالم
-
إيرلندا.. المعارضة تدعو لحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية
-
باكستان.. 7 قتلى في هجوم على حملة تلقيح ضد شلل الأطفال
-
الخارجية الصينية: ندعم جهود إيران لحماية أمنها القومي
-
حزب الله يعلن مقتل 95 جنديا إسرائيليا وإصابة 900 منذ بدء التوغل