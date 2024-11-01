الصين تعلق على مزاعم وجود "جنود كوريا الشمالية" في روسيا

الوكيل الإخباري- قال متحدث الخارجية الصينية لين جيان إن روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية دولتان ذات سيادة، والصين ليست على دراية بتفاصيل التفاعل والتعاون بينهما.



جاء ذلك في رد لين جيان على تقارير تزعم "وجود جنود من كوريا الشمالية على الأراضي الروسية"، حيث تابع: "إن كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا دولتان مستقلتان وذات سيادة، وكيفية تطوير العلاقات الثنائية بينهما هو أمر يخصهما. والصين لا تعرف الوضع المحدد للتبادلات الثنائية بينهما"، وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن موقف بكين بشأن الأزمة الأوكرانية لم يتغير، وتأمل في أن تبذل جميع الأطراف جهودا لتهدئة الصراع وحله سياسيا.





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