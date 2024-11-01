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الصين تعلق على مزاعم وجود "جنود كوريا الشمالية" في روسيا

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم جونغ أون
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم جونغ أون
الجمعة، 01-11-2024 01:21 م

الوكيل الإخباري-  قال متحدث الخارجية الصينية لين جيان إن روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية دولتان ذات سيادة، والصين ليست على دراية بتفاصيل التفاعل والتعاون بينهما.

جاء ذلك في رد لين جيان على تقارير تزعم "وجود جنود من كوريا الشمالية على الأراضي الروسية"، حيث تابع: "إن كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا دولتان مستقلتان وذات سيادة، وكيفية تطوير العلاقات الثنائية بينهما هو أمر يخصهما. والصين لا تعرف الوضع المحدد للتبادلات الثنائية بينهما"، وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن موقف بكين بشأن الأزمة الأوكرانية لم يتغير، وتأمل في أن تبذل جميع الأطراف جهودا لتهدئة الصراع وحله سياسيا.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة أجرت هذا الأسبوع "مفاوضات هادفة" مع الصين بشأن الوجود المزعوم لقوات كوريا الشمالية على الأراضي الروسية، فيما أعربت واشنطن عن قلقها إزاء تلك التقارير، بينما رفضت موسكو وبيونغ يانغ هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وأعلنت الدولتان أنها معلومات عارية عن الصحة.

بدورها دعت الصين، التي تربطها علاقات وثيقة بكل من روسيا وكوريا الشمالية، إلى حل دبلوماسي للصراع وتجنب التصعيد.

وقد أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن التفاعل بين روسيا وكوريا الديمقراطية في المجال العسكري لا ينتهك قواعد القانون الدولي، ووصفت تقارير كوريا الجنوبية بهذا الشأن "حشوا وضجيجا".

روسيا اليوم

 
gnews

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