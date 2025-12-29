الإثنين 2025-12-29 09:10 ص

الصين تعلن أنها ستجري مناورات عسكرية حول تايوان هذا الأسبوع

الإثنين، 29-12-2025 05:28 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الصين الاثنين إنها ستجري مناورات عسكرية "كبيرة" حول تايوان تتضمن تدريبات بالذخيرة الحية الثلاثاء عبر خمس مناطق في البحر والجو قرب الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي والتي تطالب بكين بضمها.اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن الكولونيل شي يي، الناطق باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي أنه "اعتبارا من 29 كانون الأول، ستقوم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي بإرسال قوات من الجيش ومن البحرية وسلاح الجو وقوات الصواريخ لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي ’مهمة العدالة 2025’".

وأظهر بيان منفصل خريطة 5 مناطق كبيرة تحيط بالجزيرة حيث "ستنظّم نشاطات إطلاق نار حي" من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة بعد الظهر (من الساعة 00:00 إلى 10:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).

وجاء في البيان "الأمور تتعلق بالسلامة، ينصح بعدم دخول أي سفينة أو طائرة غير ذات صلة إلى المياه والمجال الجوي المذكورين أعلاه".

ويأتي هذا الاستعراض للقوة بعد أسابيع من التوترات بين الصين واليابان والتي بدأت بتصريحات تشير إلى دعم طوكيو المحتمل لتايوان في حال نشوب نزاع مسلح في المستقبل.
 
 


