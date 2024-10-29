الصين تعلن العثور على أجهزة تجسس في أعماق البحر

وأضافت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر منصة "we chat" أنها اكتشفت أجهزة كانت مخبأة في قاع المحيط وكانت ترسل معلومات يمكن أن "تمهد مسبقا لساحة المعركة".
وجاء في بيان الوزارة أن "قوات الأمن الوطني ضبطت مجموعة متنوعة من الأجهزة التقنية الخاصة المستخدمة في التجسّس على المعلومات والبيانات البحرية، مخبأة في مساحات البحر الواسعة"، دون أن تحدّد مكان العثور على تلك الأجهزة.
وأوضحت الوزارة أن "بعض تلك الأجهزة تعمل بمثابة "عملاء سريين"، بحيث تنجرف وتطفو مع الأمواج، وتراقب الوضع في مياهنا الإقليمية في الوقت الفعلي، ويعمل البعض الآخر بمثابة "منارات" تحت الماء، توضح الاتجاه للغواصات الأجنبية التي غزت مياهنا".
روسيا اليوم
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