 
الثلاثاء 2024-10-29 11:20 ص
 

الصين تعلن العثور على أجهزة تجسس في أعماق البحر

غواصة - صورة تعبيرية
غواصة - صورة تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 10:19 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الأمن الوطني الصينية أنها صادرت أجهزة تجسّس على سطح المحيط وفي أعماق البحر شملت "منارات" تحت الماء، يمكن التحكم بها من الغواصات.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر منصة "we chat" أنها اكتشفت أجهزة كانت مخبأة في قاع المحيط وكانت ترسل معلومات يمكن أن "تمهد مسبقا لساحة المعركة".

وجاء في بيان الوزارة أن "قوات الأمن الوطني ضبطت مجموعة متنوعة من الأجهزة التقنية الخاصة المستخدمة في التجسّس على المعلومات والبيانات البحرية، مخبأة في مساحات البحر الواسعة"، دون أن تحدّد مكان العثور على تلك الأجهزة.

وأوضحت الوزارة أن "بعض تلك الأجهزة تعمل بمثابة "عملاء سريين"، بحيث تنجرف وتطفو مع الأمواج، وتراقب الوضع في مياهنا الإقليمية في الوقت الفعلي، ويعمل البعض الآخر بمثابة "منارات" تحت الماء، توضح الاتجاه للغواصات الأجنبية التي غزت مياهنا".

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي لبنان: 63 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على بعلبك

جانب من الاعتداءات

أخبار محلية ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش وتوقيف سائق صهريج مخالف

ك

أخبار الشركات البنك العربي يجدد تعاونه الاستراتيجي مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

تعبيرية

اقتصاد محلي "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار في السوق المركزي الثلاثاء

ا

عربي ودولي الإعلام العبري يتحدث عن بنود اتفاق لإنهاء الحرب مع لبنان

غواصة - صورة تعبيرية

عربي ودولي الصين تعلن العثور على أجهزة تجسس في أعماق البحر

تعبيرية

خاص بالوكيل نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل



 


الأكثر مشاهدة