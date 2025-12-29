الإثنين 2025-12-29 09:10 ص

الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول تايوان

طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000 تابعة لسلاح الجو التايواني
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو التايواني
الوكيل الإخباري-   أعلنت الصين الاثنين أنها بدأت تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان، بعد ساعات من إعلانها أنها ستجري مناورات "كبيرة" في البحر والجو قرب الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. 

وذكر بيان صادر عن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي أن الجيش الصيني "يستخدم مدمرات وفرقاطات ومقاتلات وقاذفات وطائرات مسيّرة" في التدريبات التي بدأت الاثنين والتي تشمل "تدريبات بالذخيرة الحية على أهداف بحرية شمال تايوان وجنوب غربها". 

 

من جانبها، قالت تايوان الاثنين إنها رصدت أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين قرب مياه الجزيرة، بعد إعلان بكين بدء تدريبات بالذخيرة الحية.

 
 


