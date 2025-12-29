الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول تايوان

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين الاثنين أنها بدأت تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان، بعد ساعات من إعلانها أنها ستجري مناورات "كبيرة" في البحر والجو قرب الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وذكر بيان صادر عن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي أن الجيش الصيني "يستخدم مدمرات وفرقاطات ومقاتلات وقاذفات وطائرات مسيّرة" في التدريبات التي بدأت الاثنين والتي تشمل "تدريبات بالذخيرة الحية على أهداف بحرية شمال تايوان وجنوب غربها".