الصين تعلن تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5% في عام 2025

علم الصين
علم الصين
 
الوكيل الإخباري-   سجلت الصين نموا اقتصاديا بنسبة 5% في عام 2025، وهو أحد أضعف معدلات النمو منذ عقود، وفق أرقام رسمية صادرة الاثنين.اضافة اعلان


وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 4,5% في الربع الأخير من العام المنصرم، بما يتماشى مع توقعات الخبراء، ما يعكس تباطؤا ملحوظا قرب نهاية العام.

وكان المسؤولون الصينيون قد حددوا هدف نمو بنسبة "تناهز 5%" في 2025، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 5% في العام السابق.

ونما الإنتاج الصناعي الشهر الماضي بنسبة 5,2%، متراجعا عن 5,8% المسجلة في عام 2024.

كما أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن مبيعات التجزئة في كانون الأول نمت بنسبة 0,9%.

وهذه أبطأ وتيرة نمو في مبيعات التجزئة منذ جائحة كوفيد، في ظل انخفاض مستمر في الإنفاق الاستهلاكي في الصين.

كان قطاع العقارات الحيوي في الصين في السابق مؤشرا رئيسا على قوة الاقتصاد.

لكنه فشل في السنوات الأخيرة في تجاوز أزمة ديون متفاقمة رغم تخفيضات أسعار الفائدة وتخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل.

وانخفضت استثمارات الأصول الثابتة في الصين بنسبة 3,8% على أساس سنوي عام 2025، ما يعتبر إعادة توازن حتمية في أعقاب طفرة العقارات والبنية التحتية في العقود الأخيرة.
 
 


