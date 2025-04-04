الصين تفرض رسوما جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية

ودعت وزارة المالية الصينية الولايات المتحدة إلى "الإلغاء الفوري لإجراءاتها الجمركية الأحادية، والعمل على حل الخلافات التجارية عبر التشاور على أساس من المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة"، وفق ما نقلت شبكة (سي إن بي سي) .
وانتقدت الوزارة بشدة قرار واشنطن بفرض تعريفات إضافية بنسبة 34 بالمئة على الواردات من الصين، ما يرفع إجمالي الرسوم الأميركية المفروضة على البلاد إلى 54 بالمئة. واعتبرته "مخالفاً لقواعد التجارة الدولية"، و"يمسّ بشكل خطير بالمصالح الصينية"، فضلاً عن تهديده لـ"النمو الاقتصادي العالمي واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد".
بترا
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