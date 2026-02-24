الثلاثاء 2026-02-24 09:03 ص

الصين تفرض قيودا تصديرية على 40 شركة يابانية بسبب صلاتها العسكرية

علما الصين واليابان
 
الثلاثاء، 24-02-2026 08:20 ص
الوكيل الإخباري-   أدرجت وزارة التجارة الصينية الثلاثاء قرابة 40 شركة وكيانا يابانيا على لائحة مراقبة للصادرات، وذلك بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي بسبب الصلات العسكرية لهذه الشركات.اضافة اعلان


وفرضت الوزارة قيودا على الصادرات لقرابة 20 كيانا متهمة إياها بالمساهمة في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

وأضافت الوزارة 20 كيانا يابانيا آخر، إلى "قائمة مراقبة" تتطلب تدقيقا أكثر صرامة بالصادرات الموجهة إليها من "السلع ذات الاستخدام المزدوج".

وجاء في بيان وزارة التجارة الصينية أن هذه الإجراءات تهدف إلى كبح مشاريع "إعادة التسلح" و"الطموحات النووية" اليابانية، مشيرا إلى أنها إجراءات "مشروعة ومعقولة وقانونية تماما".

وأكد البيان أن الإجراءات تستهدف "عددا محدودا فقط من الكيانات اليابانية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ولا تؤثر على التبادلات التجارية الطبيعية بين الصين واليابان"، لافتا أنه بالنسبة للكيانات اليابانية النزيهة والملتزمة بالقانون "لا داعي للقلق".

ويمكن للشركات التقدم بطلب لإزالة أسمائها من "قائمة المراقبة" إذا تعاونت مع بكين في عملية التحقق من شروط التصدير.
 
 


