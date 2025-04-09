الصين تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن رسوم ترامب

08:03 م

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الوكيل الإخباري- قدمت بكين الأربعاء شكوى جديدة لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليها بعد أن أبلغتها في وقت سابق بأن الرسوم تهدد بمزيد من زعزعة استقرار التجارة العالمية. اضافة اعلان





وقالت الصين في بيان "تصاعد الوضع على نحو ينذر بالخطر... وباعتبارها أحد الأعضاء المتضررين، تعبر الصين عن قلقها البالغ ومعارضتها الشديدة لهذه الخطوة المتهورة".



ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بما في ذلك رسوم ضخمة نسبتها 104% على السلع الصينية، مما صعّد حربا تجارية عالمية.



ويقول ترامب إن الرسوم الجمركية ضرورية لإنهاء العجز التجاري للولايات المتحدة مع العديد من شركائها التجاريين.



وردت الصين برفع رسومها الجمركية على الواردات الأميركية من 34% إلى 84%، في حين يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق أولى التدابير المضادة والتي تتمثل في معظمها في رسوم جمركية 25% الأسبوع المقبل.



وقالت بكين في بيان أمام أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال اجتماع عن تجارة السلع "بينما تعارض الصين الحروب التجارية، ستدافع بحزم عن مصالحها المشروعة".



واتهمت الصين الولايات المتحدة الأربعاء بانتهاك قواعد المنظمة، وقالت إنها تُقوّض نظام التجارة المتعدد الأطراف.



وحثت أمانة منظمة التجارة العالمية على دراسة تأثير الرسوم الجمركية على التجارة العالمية وتقديم نتائجها إلى الأعضاء.



وقال مسؤول في المنظمة إن الشكوى الجديدة التي قدمتها الصين هي إضافة إلى طلب سابق قدمته بكين لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة في الرابع من نيسان.