الصين تكثّف اتصالاتها الدبلوماسية لخفض التوترات في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس، إن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، مؤكدة أن بكين كثفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف خلال الأيام الماضية لبحث سبل تهدئة الأوضاع.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في روسيا وإيران وسلطنة عُمان وفرنسا وإسرائيل والسعودية والإمارات، شدد خلالها على ضرورة الالتزام بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة ورفض الاستخدام التعسفي للقوة في العلاقات الدولية، وفق ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.



وأضافت ماو نينغ، أن "الصين تدعو إلى وقف العمليات العسكرية فورا والعودة إلى الحوار والتفاوض لتجنب المزيد من التصعيد وتوسيع نطاق الصراع"، مؤكدة أن "الحرب لا تمثل حلا دائما للنزاعات".