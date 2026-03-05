الخميس 2026-03-05 09:48 م

الصين تكثّف اتصالاتها الدبلوماسية لخفض التوترات في الشرق الأوسط

الخميس، 05-03-2026 08:44 م

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس، إن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، مؤكدة أن بكين كثفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف خلال الأيام الماضية لبحث سبل تهدئة الأوضاع.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في روسيا وإيران وسلطنة عُمان وفرنسا وإسرائيل والسعودية والإمارات، شدد خلالها على ضرورة الالتزام بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة ورفض الاستخدام التعسفي للقوة في العلاقات الدولية، وفق ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.


وأضافت ماو نينغ، أن "الصين تدعو إلى وقف العمليات العسكرية فورا والعودة إلى الحوار والتفاوض لتجنب المزيد من التصعيد وتوسيع نطاق الصراع"، مؤكدة أن "الحرب لا تمثل حلا دائما للنزاعات".


وأشارت إلى أن "بكين ستواصل التواصل مع جميع الأطراف للحفاظ على قنوات الحوار وبناء توافق دولي لخفض التوتر"، لافتة إلى أن "المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط، تشاي جون، سيزور المنطقة قريباً للعمل على تهدئة الأوضاع".

 
 


