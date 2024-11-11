الصين تكشف عن منظومات جديدة مضادة للدرونات - فيديو

وأظهر مقطع الفيديو أيضا منظومة صينية أخرى أكبر حجما، تعمل بمبدأ الموجات الدقيقة أيضا، وثبتت على هيكل شاحنة مدرعة من نوع Shacman SX2400/2500.
وأشارت الصحيفة إلى أن مقطع الفيديو لا يحتوي على تفاصيل محددة حول الخصائص أو القدرات الكاملة لمنظومات CSGC/Norinc، لكن تظهر فيه كيف تمكنت إحدى هذه المنظومات من إسقاط طائرة مسيرة صغيرة".
يذكر أن فعاليات معرض "Airshow China 2024" ستعقد في مدينة جوهاي الصينية، في الفترة ما بين 12 و17 نوفمبر الجاري، وستشارك فيها 890 شركة من 47 دولة.
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