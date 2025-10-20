الصين تكشف عن نموذج لأكبر طائرة شحن مسيّرة في العالم

وأشارت مجلة Military Watch Magazine إلى أن طائرة Ibis Shadow 60 الصينية الجديدة هي نسخة مطورة عن طائرات النقل العسكري " Y-9" التي لا تزال مستخدمة في خدمة الجيش الصيني حتى اليوم.
وتبعا للمجلة فإن الطائرة الجديدة يبلغ وزنها عند الإقلاع أكثر من 60 طنا، وقد تحدث ثورة في مجال الخدمات اللوجستية، ما سيمكن الطائرات ذات التحليق شبه المستقل، أو الطائرات ذاتية القيادة بالكامل، من نقل كميات كبيرة من البضائع لمسافات طويلة في المستقبل.
يذكر أن طائرة Y-9 دخلت الخدمة في عام 2012، وهي طائرة نقل عسكرية مجهزة بأربعة محركات توربينية مروحية، وتتمتع بحجرة شحن تبلغ سعتها 155 مترا مكعبا، ومثلها صممت الطائرة بدون طيار الجديدة لنقل المعدات العسكرية، بما في ذلك المروحيات والطائرات المقاتلة.
ونوهت Military Watch Magazine إلى أن صناعة الطيران في الصين حققت تقدما ملحوظا في مجال تطوير طائرات النقل بدون طيار في السنوات الأخيرة، وتحتل حاليا مكانة رائدة عالميا في هذا المجال، وفي 19 يناير 2025، أكملت طائرة النقل بدون طيار CH-YH1000 الصينية اختبارات السير على المدرج بحمولة كاملة، وفقا لما ذكرته المجلة.
كما ذكرت المجلة أنه من المتوقع أن تؤدي الاختراعات الصينية في مجال طائرات النقل المسيّرة إلى الاعتماد على طائرات نقل بدون طيار كبيرة في المستقبل، وكما أن الصين تسعى لتطوير هذه الطائرات لاستخدامها في مهام مختلفة بما فيها مهام تزويد الطائرات بالوقود جوا.
روسيا اليوم
