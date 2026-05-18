الصين تندد بمشاركة وزير خارجية تايوان في فعاليات بسويسرا

الوكيل الإخباري- ذكرت وزارة الخارجية في الصين الاثنين أنها تعارض دور الدول في توفير منصات للمساعي "الانفصالية الداعية إلى استقلال تايوان"، وذلك بعد وصول وزير الخارجية التايواني إلى سويسرا للمشاركة في فعاليات على هامش اجتماع لمنظمة الصحة العالمية.

اضافة اعلان



وقال قوه جياكون المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي دوري إن "ممارسة السلطات التايوانية المتمثلة في إرسال أشخاص إلى أنحاء العالم للتسلل إلى مؤتمرات لجذب الانتباه لا تعدو كونها سلوكا هزليا؛ ولن تؤدي إلا إلى إحراج أنفسهم وهي (ممارسات) محكوم عليها بالفشل".