الإثنين 2026-05-18 02:42 م

الصين تندد بمشاركة وزير خارجية تايوان في فعاليات بسويسرا

الإثنين، 18-05-2026 12:50 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وزارة الخارجية في الصين الاثنين أنها تعارض دور الدول في توفير منصات للمساعي "الانفصالية الداعية إلى استقلال تايوان"، وذلك بعد وصول وزير الخارجية التايواني إلى سويسرا للمشاركة في فعاليات على هامش اجتماع لمنظمة الصحة العالمية.

وقال قوه جياكون المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي دوري إن "ممارسة السلطات التايوانية المتمثلة في إرسال أشخاص إلى أنحاء العالم للتسلل إلى مؤتمرات لجذب الانتباه لا تعدو كونها سلوكا هزليا؛ ولن تؤدي إلا إلى إحراج أنفسهم وهي (ممارسات) محكوم عليها بالفشل".


وقالت بكين الأسبوع الماضي إنها ستمنع مجددا تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، من المشاركة في جمعية الصحة العالمية السنوية التي تعقدها منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع.

 
 


