الصين تنصح رعاياها بعدم السفر إلى لبنان

وبحسب وكالة الأنباء الصينية، قالت السفارة الصينية في بيروت في بيان مساء أمس الاثنين، إنّه نظرًا للظروف الخاصة الراهنة، فإن المواطنين الصينيين الذين يسافرون إلى لبنان "قد يواجهون مخاطر أمنية أكبر وقد يتأثّر حصولهم على مساعدة من السفارة".
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