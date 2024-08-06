الصين تنصح رعاياها بعدم السفر إلى لبنان

الوكيل الإخباري- نصحت الصين رعاياها بعدم السفر إلى لبنان بسبب "خطورة وتعقيدات" الوضع الأمني الراهن، داعية مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى توخّي "الحذر الشديد" بسبب مخاطر توسّع النزاع في الشرق الأوسط.



وبحسب وكالة الأنباء الصينية، قالت السفارة الصينية في بيروت في بيان مساء أمس الاثنين، إنّه نظرًا للظروف الخاصة الراهنة، فإن المواطنين الصينيين الذين يسافرون إلى لبنان "قد يواجهون مخاطر أمنية أكبر وقد يتأثّر حصولهم على مساعدة من السفارة".