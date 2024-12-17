الصين.. تنفيذ حكم الإعدام بحق مسؤول رفيع سابق في الحزب الشيوعي

الوكيل الإخباري - أفاد تلفزيون الصين المركزي بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق السكرتير السابق للجنة العمل للحزب الشيوعي الصيني، لي جيان بينغ، بمدينة هوهيهوت، بتهمة ارتكاب جرائم فساد.



وجاء في نص البيان: "بناء على قرار محكمة الشعب العليا، صباح يوم 17 ديسمبر 2024، نفذت المحكمة الشعبية المتوسطة في مقاطعة خينجان بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم إعدام لي جيان بينغ وفقا للقانون".

اضافة اعلان



في السابق، أثبت التحقيق أن لي جيان بينغ، أثناء توليه مناصب مختلفة، اختلس أكثر من 1.43 مليار يوان (أكثر من 199 مليون دولار أمريكي) من الأموال العامة.

بالإضافة إلى ذلك، حصل على أصول مالية ومادية من أشخاص آخرين تبلغ قيمتها 577 مليون يوان (أكثر من 80 مليون دولار أمريكي)، وأساء استخدام أكثر من 1.05 مليار يوان (أكثر من 146 مليون دولار أمريكي) من الأموال العامة.



وحكمت محكمة في الصين على لي جيان بينغ بالإعدام عام 2022، قبل أن يقوم المتهم بتقديم استئناف. بعد الاستئناف وظهور نتائج التحقيقات، في أغسطس 2024، تم الإبقاء على حكم الإعدام.