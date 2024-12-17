الصين.. تنفيذ حكم الإعدام بحق مسؤول رفيع سابق في الحزب الشيوعي

وجاء في نص البيان: "بناء على قرار محكمة الشعب العليا، صباح يوم 17 ديسمبر 2024، نفذت المحكمة الشعبية المتوسطة في مقاطعة خينجان بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم إعدام لي جيان بينغ وفقا للقانون".
في السابق، أثبت التحقيق أن لي جيان بينغ، أثناء توليه مناصب مختلفة، اختلس أكثر من 1.43 مليار يوان (أكثر من 199 مليون دولار أمريكي) من الأموال العامة.
وحكمت محكمة في الصين على لي جيان بينغ بالإعدام عام 2022، قبل أن يقوم المتهم بتقديم استئناف. بعد الاستئناف وظهور نتائج التحقيقات، في أغسطس 2024، تم الإبقاء على حكم الإعدام.
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