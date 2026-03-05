الصين تنوي التوسط في الشرق الأوسط

ودعا إلى وقف العمليات العسكرية والحفاظ على سلامة الممرات الملاحية وإمدادات النفط.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس وزراء كندا لا يستبعد مشاركة عسكرية لبلاده في حرب إيران
-
انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل الكويت
-
وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ستندم على استهداف الفرقاطة "دينا"
-
البنتاغون يعلن هوية جنديين آخرين قتلا في حرب إيران
-
قطر تتخذ إجراءات احترازية بإخلاء محيط السفارة الأميركية في الدوحة
-
رئيس الوزراء الأسترالي يعلن نشر وحدات عسكرية في الشرق الأوسط
-
فيديو .. جدل في واشنطن بعد واقعة احتجاج داخل قاعة الكونغرس الأمريكي
-
إسرائيل تعلن بدء موجة جديدة واسعة النطاق من الهجمات على طهران