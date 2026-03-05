الخميس 2026-03-05 10:43 ص

الصين تنوي التوسط في الشرق الأوسط

علم الصين
 
الخميس، 05-03-2026 08:37 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الصيني إن بلاده سترسل مبعوثا خاصا للوساطة في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


ودعا إلى وقف العمليات العسكرية والحفاظ على سلامة الممرات الملاحية وإمدادات النفط.
 
 


