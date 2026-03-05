الصين تنوي التوسط في الشرق الأوسط

08:37 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الصيني إن بلاده سترسل مبعوثا خاصا للوساطة في الشرق الأوسط.





ودعا إلى وقف العمليات العسكرية والحفاظ على سلامة الممرات الملاحية وإمدادات النفط.





