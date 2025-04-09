الأربعاء 2025-04-09 11:22 ص
 

الصين: مصرع 20 شخصا جراء حريق فى دار لرعاية المسنين

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-04-2025 09:17 ص
الوكيل الإخباري-  لقي 20 شخصا مصرعهم في حريق شب في دار لرعاية المسنين بمقاطعة خوبي شمالي الصين، حسبما أفادت السلطات الصينية اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وبحسب وكالة شينخوا، اندلع الحريق في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، في محافظة لونجهوا في مدينة تشنجده بالمقاطعة.

وحتى فجر اليوم الأربعاء، تم تأكيد مصرع 20 شخصا.

ويجري حاليا التحقيق حول سبب اندلاع الحريق.

بترا
 
gnews

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