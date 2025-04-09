الصين: مصرع 20 شخصا جراء حريق فى دار لرعاية المسنين

وبحسب وكالة شينخوا، اندلع الحريق في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، في محافظة لونجهوا في مدينة تشنجده بالمقاطعة.
وحتى فجر اليوم الأربعاء، تم تأكيد مصرع 20 شخصا.
ويجري حاليا التحقيق حول سبب اندلاع الحريق.
بترا
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