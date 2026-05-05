الصين: مصرع 21 شخصا جراء انفجار مصنع للألعاب النارية

الوكيل الإخباري- لقي 21 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 60 شخصا جراء وقوع انفجار في مصنع للألعاب النارية بمدينة "ليويانغ" في مقاطعة "هونان" وسط البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان