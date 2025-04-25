الصين: نستعد للسيناريو الأسوأ مع واشنطن

الوكيل الإخباري- ذكرت بيانات رسمية صينية، أن بكين، تؤكد ضرورة الاستعداد لما وصفته بـ"السيناريو الأسوأ" في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

اضافة اعلان

وأشارت إلى أن الحرب التجارية بين الجانبين لا تزال تحمل مخاطر مرتفعة.