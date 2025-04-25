الصين: نستعد للسيناريو الأسوأ مع واشنطن

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان رسمي، إن على الجهات المعنية "تعزيز الوعي السياسي" والاستعداد لأسوأ الاحتمالات، مع التركيز على الوقاية من المخاطر التجارية ومعالجتها.
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