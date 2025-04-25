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الصين: نستعد للسيناريو الأسوأ مع واشنطن

الصين
الصين
 
الجمعة، 25-04-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت بيانات رسمية صينية، أن بكين، تؤكد ضرورة الاستعداد لما وصفته بـ"السيناريو الأسوأ" في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. 

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 وأشارت إلى أن الحرب التجارية بين الجانبين لا تزال تحمل مخاطر مرتفعة. 


وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان رسمي، إن على الجهات المعنية "تعزيز الوعي السياسي" والاستعداد لأسوأ الاحتمالات، مع التركيز على الوقاية من المخاطر التجارية ومعالجتها.

 
gnews

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