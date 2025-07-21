الصين والاتحاد الأوروبي يعتزمان عقد القمة الـ25 بينهما الخميس المقبل في بكين

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الوكيل الإخباري- أكدت الصين أن كبار قادة الاتحاد الأوروبي سيزورون الصين الخميس، لعقد قمة تبحث تسوية سلسلة من النزاعات التجارية بين الشريكين الرئيسيين. اضافة اعلان





وقالت الخارجية الصينية في بيان الاثنين: "وفقًا للاتفاق بين الصين والاتحاد الأوروبي، سيزور رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الصين في 24 تموز".



وأضافت الوزارة أن "الرئيس شي جينبينغ سيلتقي بهما، وسيترأس رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، بمشاركة الزعيمين الأوروبيين، القمة الـ25 بين الصين والاتحاد الأوروبي".



وتتزامن القمة مع الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وبروكسل، لكنها تأتي بعد تبادل الجانبين انتقادات لما يعتبره كل منهما انتهاكًا لمبادئ التجارة العادلة.



وقال كوستا في بيان الجمعة، إن القمة "فرصة للتواصل مع الصين على أعلى مستوى، وإجراء مناقشات صريحة وبنّاءة حول القضايا التي تهمنا جميعًا".



أضاف: "نريد حوارًا وتفاعلًا حقيقيًّا وتقدمًا ملموسًا. نهدف إلى علاقة عادلة ومتوازنة تحقق مصالح الطرفين".



وقالت فون دير لاين هذا الشهر إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى إعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية مع بكين من خلال مطالبتها بتسهيل وصول الشركات الأوروبية إلى أسواقها، وتخفيف ضوابط تصدير المعادن النادرة.



وردّت الخارجية الصينية بحثّ الاتحاد على "التعامل بشكل سليم مع الخلافات والاحتكاكات" و"بناء فهم أكثر موضوعية وعقلانية للصين".



والأسبوع الماضي، أعلنت بروكسل عن حزمة عقوبات جديدة استهدفت صادرات النفط الروسية وقطاعها المصرفي، وشملت أيضًا بعض الشركات والمؤسسات المالية الصينية.